x x

SARONNO – Obiettivo Saronno ha protocollato una mozione di revoca del presidente del consiglio comunale le cui motivazioni ha spiegato in una nota diffusa nelle ultime ore.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA MOZIONE

Mozione di revoca del Presidente del Consiglio Comunale e contestuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.18 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

Visto

l’art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio, secondo il quale: «Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati dalla carica su presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, che ottenga il voto della maggioranza assoluta degli stessi. La mozione deve contenere il nominativo del Consigliere proposto alla carica di Presidente o di Vice Presidente».

Considerato che

la funzione del Presidente del Consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politica;

il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato a causa del cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità;

«possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca tutti quei comportamenti, tenuti o meno all’interno dell’organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all’ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell’originaria elezione del Presidente» (Cons. Stato, Sez. V, sent. 5 giugno 2017 n. 2678).

Letto

l’articolo 39, comma 4, TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), secondo cui: «Il Presidente del Consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio»;

l’articolo 17, comma 2, dello Statuto comunale, secondo cui: «Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità, garantendo il rispetto della dignità di ogni Consigliere comunale e l’esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta»;

l’articolo 16 del Regolamento del Consiglio, secondo cui: «1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. 2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri»;

Rilevato che

diversi Consiglieri hanno lamentato, anche sulla stampa locale, che la tempistica degli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio non rispetta il dovere di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

spesso gli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio sono comunicati quando il termine per presentare emendamenti è già scaduto e che il Presidente, in questi casi, ha comunque dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati da Consiglieri di minoranza sulle proposte della maggioranza;

il Presidente, nonostante le proteste anche formali di alcuni Consiglieri, persisteva nella condotta, attribuendo al Regolamento del Consiglio la causa delle violazioni dei diritti dei Consiglieri, solo perché adottato, nella precedente consiliatura, da una parte della attuale minoranza, ma senza farsi promotore delle modifiche necessarie a correggere le asserite aporie del regolamento medesimo;

il Presidente partecipa, per altro sistematicamente, alle riunioni di maggioranza sostenendo le proposte della maggioranza anche in seno al Consiglio;

il Presidente, pur presentando come relatore una proposta di regolamento sostenuta dalla maggioranza, non si asteneva dal presiedere l’assemblea, dichiarando inammissibili emendamenti presentati da Consiglieri di minoranza e sostenendo vivacemente, durante la discussione, le ragioni della proposta di maggioranza;

in seno al Consiglio non è infrequente che il Presidente si rivolga ai Consiglieri con atteggiamenti difformi dal dovere di rispetto della pari dignità degli stessi;

in data 29/12/2021 era pubblicata su IlSaronno.it una nota firmata «Pierluigi Gilli, Presidente del Consiglio Comunale», nel quale si dileggiavano i Consiglieri di minoranza, invitandoli a «studiare molto, Google non è sufficiente».

Tutto ciò premesso e considerato,

il Consiglio comunale delibera

di revocare il Consigliere Pierluigi Gilli dalla carica di Presidente del Consiglio comunale di Saronno; di nominare il Consigliere Francesco Licata alla carica di Presidente del Consiglio comunale di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn