x x

SARONNO – Torna la Serie A di tchoukball a Saronno, a confrontarsi domenica 8 maggio alla palestra Aldo Moro saranno le due squadre saronnesi di Castor e Pollux con le due squadre ferraresi, Bulls e Peanuts.

È un appuntamento ormai classico ed imperdibile per il tchoukball italiano, una giornata di partite che si preannuncia ricca di emozioni e di spettacolo.

La partita senza dubbio più attesa sarà anche la prima: Saronno Castor vs Ferrara Bulls alle 10:00. I Castor proveranno a ribaltare il risultato della sconfitta subita all’andata (giocata in trasferta, a Ferrara, con molte assenze dovute al covid) anche forti dell’ottima esperienza all’Ewc di Varsavia, da cui tornano con un secondo posto e tanto affiatamento.

La seconda partita, quella delle 11:00 che vedrà in campo Saronno Pollux e Ferrara Peanuts, verrà seguita con attenzione per capire quale squadra si avvicinerà all’accesso ai playoff di giugno (per determinare il vincitore tra le prime 4 classificate). Sia Pollux – al momento quarti – sia Peanuts si contendono il passaggio alla fase finale del campionato con i Caronno Spartans e già domenica potremo vedere cambiamenti significativi nella classifica.

Chiuderanno la giornata le rimanenti partite (Castor – Peanuts e Pollux – Bulls).

Questi gli orari delle partite che si giocheranno domenica 8 maggio all’Aldo Moro:

10:00 – 10:50 Saronno Castor – Ferrara Bulls

11:00 – 11:50 Saronno Pollux – Ferrara Peanuts

13:00 – 13:50 Saronno Castor – Ferrara Peanuts

14:00 – 14:50 Saronno Pollux – Ferrara Bulls