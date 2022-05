x x

SARONNO – Grande curiosità in città per l’imminente arrivo dello spaccio con bar della Paolo Lazzaroni e figli in via Gorizia.

Nuovo presidente per l’Fbc Saronno: ecco Francesco Gravina.

Hanno perso un fratellino ma ora sono in salvo grazie ad Enpa. La storia dei 7 anatroccoli nati su un balcone.

Appello per il senzatetto che vive sotto i portici di corso Italia.

Si chiede un intervento anche nella casa abbandonata davanti al liceo Grassi.

Nuovo laboratorio politico a Saronno: a Lanc Fi e Cambiamo! hanno parlato di ex Cantoni e ex Isotta.

