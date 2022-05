x x

CARONNO PERTUSELLA / CERIANO LAGHETTO – A Caronno Pertusella la scorsa notte alle 22.20 in corso della Vittoria, nella zona nei pressi del confine con Garbagnate Milanese ed alla intersezione con via Fermi, tamponanento fra due automobili: un ragazzo di 26 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di non gravi lesioni.

Incidente con due feriti ieri sera alle 21 a Ceriano Laghetto: si sono scontrate due autovetture in via Strà Meda: sul posto sono accorsi i carabinieri ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Due le persone che sono state sottoposte a cure mediche, una donna di 45 anni ed una ragazzina di 11 anni, nessuna è apparsa in gravi condizioni. I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi del sinistro per chiarire dinamica e responsabilità dell’incidente.

(foto archivio)

