x x

SARONNO – A spiegarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che con un breve video sulla propria pagina Facebook spiega l’intervento in corso in via Bergamo nelle ultime ore.

“I ripristini per interventi compiuti dalla società di distribuzione del gas avrebbero interessato solo parte della via – spiega l’esponente della Giunta – Noi in Comune abbiamo scelto di occuparci personalmente della porzione restante per dare un nuovo manto a tutta la strada nel lungo tratto tra via Miola e via Visconti, dove le condizioni erano ormai inaccettabili”

I ripristini riguardano gli interventi di sostituzione della rete gas metano eseguiti dalla Società 2iRetegas.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn