SARONNO – Il presidente Pierluigi Gilli ha convocato per lunedì 30 maggio alle 19,30 in prima convocazione con presumibile prosecuzione martedì 31 maggio alle 21 una seduta ordinaria e straordinaria del consiglio comunale cittadino.

TEMI

Diversi i temi sul piatto tra cui il bilancio consuntivo, sia nella seduta aperta ai cittadini sia nella fase deliberativa. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute al centro di una dura presa di posizione da parte di Obiettivo Saronno, il differimento delle scadenze Tari con l’approvazione delle tariffe, la convezione per il sistema bibliotecario e non ultimo ma modifica alla delibera che costituisce la commissione d’inchiesta sui fondi persi per la riqualificazione della scuola Rodari.

PRESENZA

Saranno ammessi alla seduta i cittadini che si presenteranno con congruo anticipo, fino ad un numero massimo di 60 (sessanta), con obbligo di indossare mascherina del tipo Ffp2 e di igienizzare le mani all’ingresso con il disinfettante a disposizione. Per motivi di sicurezza e di igiene, in qualunque momento potrà essere disposta la riduzione del numero massimo di capienza o la prosecuzione senza pubblico.

Gli interventi dei cittadini potranno avere la durata massima di 5 (cinque) minuti e saranno tenuti nella parte di seduta “aperta”. La seduta sarà trasmessa in streaming e per radio.

ORDINE DEL GIORNO

ore 19.30 relazione dell’Assessore al Bilancio;

ore 20 SEDUTA APERTA agli interventi dei Cittadini in presenza;

ore 20.30 SEDUTA DELIBERATIVA per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) in seduta ordinaria

Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2021 e del rendiconto consolidato esercizio

2021 Comune di Saronno e Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n.

267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011.

2 Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art. 175 commi 1-2-3 del D.Lgs. n. 267/2000.

3 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Individuazione dello schema regolatorio del

servizio per il periodo 2022-2025 ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF

(TQRIF) in qualità di Ente Territorialmente Competente

4) TARI – Approvazione Piano Economico Finanziario 2022 – Approvazione tariffe anno 2022 – Differimento scadenze.

b) successivamente, in seduta straordinaria Modificazione della Delibera Consiliare n. 8 del 30 marzo 2022 avente all’oggetto l’istituzione di Commissione

d’inchiesta sul progetto nuova scuola Rodari, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ai sensi del

combinato disposto degli articoli 30, comma 4, lettera c) del Regolamento del Consiglio Comunale e degli articoli

39, comma 2 e 43, comma 1) del TUEL . Approvazione verbali di precedenti sedute. Approvazione della Convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del

Sistema bibliotecario di Saronno. Individuazione immobili ascrivibili alla casistica di cui all’art. 40-bis L.R. 12/2005 e s.m.i. “Disposizioni relative al

patrimonio edilizio dismesso con criticità”.

