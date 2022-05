x x

SARONNO – Per chi trova a passare da via Primo Maggio la visione della rinnovata fontana tra viale Santuario e il sottopassaggio non è certo edificante. L’acqua stagnante nella vasca al limite del maleodorante, la fontana secca nella parte superiore e qualche rifiuto sparso intorno non regala certo un bello spettacolo. Eppure tutti si fermano.

Il merito è tutto loro: la coppia di rospi ormai diventati a tutti gli effetti cittadini saronnesi.

L’affetto dei saronnesi si è tramutato in un piccolo intervento di fai da te per aiutare gli inquilini. Negli ultimi giorni è comparsa una “passerella” creata con alcuni pezzi di legno per permettere ai rospi di uscire agevolmente dall’acqua. Anzi per assicurarsi che i due pezzi di legno non venissero rimossi è arrivato anche un messaggio.

“Gentilmente lasciate il bastone in modo che i rospo i futuri rospetti possano uscire”. A firma del messaggio un tenero mamma e papà rospo.

Ormai, malgrado il degrado evidente, con la presenza dei rospi la fontana è diventata meta di grandi e piccoli di passaggio. E qualsiasi intervento di pulizia e ripristino della funzionamento del getto d’acqua ormai sparito dovrà tenere conto dei nuovi inquilini.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn