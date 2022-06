x x

CERIANO LAGHETTO – Giovedì scorso la Giunta comunale ha incontrato i rappresentanti del consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) a scuola, nel plesso della secondaria di primo grado “Aldo Moro”. L’incontro fa seguito alla presentazione ufficiale del nuovo Ccrr avvenuto qualche settimana fa in aula consigliare. Durante la seduta comune di Giunta e Ccrr, i ragazzi hanno formalizzato le richieste emerse durante il loro confronto interno a scuola. Si è partiti dalla richiesta di contenitori per la raccolta differenziata a scuola. Il sindaco Roberto Crippa ha invitato alla seduta anche due tecnici di Gelsia Ambiente, società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Ceriano Laghetto che hanno proposto l’installazione in ognuna della 12 classi della scuola di contenitori impilabili di tre tipologie: blu (indifferenziato), giallo (plastica), bianco (carta).

Unitamente alla consegna dei contenitori, verranno forniti anche vademecum in cui si specifica quale tipologia di rifiuto può essere gettata in ogni contenitore. I contenitori verranno forniti da settembre 2022.

Per quanto riguarda le attività extra scolastiche come lo svolgimento dei compiti in luoghi come la biblioteca e le scuole, con la presenza di adulti, l’assessore comunale Romana Campi ha spiegato l’intenzione di riprendere l’attività avviata il sabato mattina in biblioteca prima del Covid ed eventualmente espandere in altri locali sul territorio o dentro la scuola. Da settembre si ripartirà con queste attività di supporto scolastico.

Per la richiesta di vigili all’entrata e uscita dei ragazzi anche presso le scuole medie, l’Assessore all’Istruzione Dante Cattaneo, dopo avere illustrato le difficoltà nel garantire la presenza di vigili anche alle medie oltre che alle elementari, specie dopo il raddoppio delle entrate e delle uscite per l’emergenza covid, ha proposto in via sperimentale, la presenza dei vigili due volte a settimana, aggiungendo che, se dovesse aumentare il numero di volontari, potrebbe essere istituito un presidio fisso da settembre 2022. Alla richiesta di installazione pannelli solari, il Sindaco Crippa ha confermato la volontà di installarli su tutti gli edifici di proprietà comunale. Sulla richiesta di installazione di cassette postali dove i bambini possono imbucare lettere indirizzate all’Amministrazione comunale, contenenti suggerimenti, proposte, lamentele, sono state mostrate due cassette della posta realizzate dal volontario del Gst Walter Bianchi. Il Vicesindaco Cattaneo ha suggerito la decorazione e la personalizzazione, da parte dei ragazzi. Per l’aumento delle attività di laboratorio, l’assessore Cattaneo ha invitato i docenti a comunicare le proposte entro inizio luglio, così che possano essere approvate e finanziate con il piano per il diritto allo studio che sarà approvato in agosto. Su cineforum e teatro, è stata ricordata la presenza del bando “spazio alla scuola” il cui esito dovrebbe essere comunicato a breve.vDurante la seduta comune di Giunta e Ccrr, i giovani studenti hanno inoltre ricevuto in dono un telescopio, gentilmente regalato dall’Assessore Antonella Imperato, a nome della Consulta dal Pozzo. Al termine della seduta, il sindaco del Ccrr, Federico Quocchini, si è detto molto soddisfatto in merito alle risposte ricevute dagli Amministratori Comunali e ha ringraziato tutti i membri della Giunta.

“E’ stato un incontro molto concreto e coinvolgente dal quale sono scaturite soluzioni pratiche, in parte già realizzate, con il gradimento dei ragazzi – commenta l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo – Il confronto con i membri del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è stata una bellissima esperienza per entrambe le parti. Auguro a questi ragazzi di continuare a dimostrare passione e impegno per collaborare a migliorare sempre di più la nostra Ceriano”.

03062022