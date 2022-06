x x

SARONNO – “Da sempre credo di essere abituato a rilasciare comunicati e critiche a ragion veduta, dopo aver analizzato e ponderato la situazione e a fatti avvenuti, tenendomi lontana dal facile cavalcare l’onda emotiva preventiva, spesso usata solo per un po’ di visibilità politica sulla stampa locale. Ma le notizie appurate a seguito della mia partecipazione alla commissione cultura mi costringono questa volta a pormi delle domande ancor prima dell’inizio del calendario di eventi estivi nella nostra città”.

Inizia così la nota di Flavio Armanini esponente di Fratelli d’Italia membro della commissione Cultura: “A proposito, quale calendario? Ad oggi, mentre in tutte le città e i paesi limitrofi iniziano ad esser condivise le locandine dell’estate 2022, abbiamo solo pochi dati certi, ovvero che la notte bianca non si farà e che si organizzeranno una serie di spettacoli musicali aventi come location il parco De Rocchi per quelli programmati nel tardo pomeriggio e Villa Gianetti per quelli programmati in fascia serale.

Non è dato sapere quando questi siano calendarizzati e nemmeno le modalità del loro svolgimento. Nella prima estate in cui, dopo due anni di restrizioni, i cittadini hanno una grande voglia e un gran bisogno di riappropriarsi della propria città, dal centro alle periferie, mi domando pertanto se questa Amministrazione non sia arrivata decisamente in ritardo con la programmazione estiva, replicando il medesimo ritardo con cui è stato organizzato lo scorso Natale, e se le millantate ragioni di sicurezza che impedirebbero l’organizzazione di vari eventi (sicurezza non legata alla situazione pandemica) non siano solo un comodo parafulmine per mascherare delle oggettive carenze organizzative e una mancanza di sinergia tra l’assessorato al commercio e quello alla cultura.

Auspico (ma ahimè ne dubito) che questa nota sia solamente un fasciarsi la testa preventivo a seguito di quanto emerso e che la nostra città possa trascorrere un’estate viva e ricca di eventi come si merita un centro che dovrebbe essere attrattivo verso tutti i comuni limitrofi e che, al contrario, i saronnesi non debbano spostarsi ancora una volta nei paesi del circondario per divertirsi e trascorrere serenamente qualche serata di intrattenimento estivo!

