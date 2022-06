x x

MISINTO – Incidente stradale oggi al “solito posto”, come dice chi abita da quelle parti, della periferia di Misinto, Il sinistro si è verificato in via Europa, rettilineo vicino al confine con Lazzate dove spesso si verificano sinistra stradali, In questo caso alle 14.25 una Renault Captur, a quanto pare facendo tuttio da sola, è uscita di strada e si è ribaltata nel vicino terreno agricolo. Primi ad accorrere gli abitanti nelle vicinanze, sono quindi arrivati i vigil del fuoco del distaccamento di Saronno, i carabinieri e l’ambulanza oltre all’automedica proveniente da Como. Il conducente del mezzo, solo a bordo, è stato soccorso sul posto: non è apparso in gravi condizioni e comunque è stato accompagnato all’ospedale per gli accertamenti del caso e per essere medicato.

E’ intervenuta anche una autogru per il recupero del veicolo incidentato, i danno materiali sono apparsi ingenti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto.

(foto: alcune immagini del sinistro avvenuto a Misinto)

13062022