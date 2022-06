x x

SARONNO – L’estate scorsa era “esploso” il caso, lo scarabeo giapponese aveva invaso il Saronnese e nella città degli amaretti aveva danneggiato colture e giardini pubblici e privati, ed aveva preso di mira anche il vitigno sperimentale di Cascina Paiosa. Insomma, tanti problemi prima del “letargo” invernale. E adesso a ritornato: segnalazioni giungono da varie parti della città, c’è chi si è già trovato in giardino, e qualcuno anche in casa, questo insetto (Popillia japonica) dall’apparenza anche “graziosa”, è verde con riflessi bronzei con ciuffi di peli bianchi sui lati (che lo distinguono dal maggiolino comune), ma che causa tanti problemi al verde. Perchè, arrivato non si sa come dall’Asia, a queste latitudini non ha predatori naturali e si sviluppa sempre di più, e sopratutto in Lombardia (a partire proprio dalla zona di Malpensa).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

20062022