x x

CERIANO LAGHETTO / LIMBIATE – Stesi dall’alcol nel weekend: due persone sono finite all’ospedale dopo avere bevuto decisamente troppo.

Un ragazzo di 26 anni è stato soccorso l’altra notte alle 2.20 in via Piave a Ceriano Laghetto: stava male ed è stato richiesto l’intervento di una ambulanza della Croce viola, che lo ha quindi trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese, è apparso in stato di intossicazione etilica, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Sempre l’altra notte, all’1, intervento della Croce bianca di Cesano Maderno in via Bellaria a Limbiate per soccorrere una ragazza di 23 anni che stava male, anche in questo caso la diagnosi è stata di intossicazione etilica. E’ stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese, ma si è ben presto ripresa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

27062022