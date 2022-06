x x

SARONNO – Tra le notizie più attese quella della gestione straordinaria della raccolta differenziale per evitare che per il terzo giovedì sera di fila i saronnesi si trovino a passeggiare tra cumuli di spazzatura.

L’articolo più letto è stato quello del Gelato contest con i primi verdetti del concorso che ha coinvolte le 4 gelaterie più iconiche di Saronno.

Rubato il monopattino al bidello durante gli eami di terza media.

Dopo le mamme anche i nonni sul piede di guerra per la scarsa manutenzione delle aree gioco.

coro Hebel, successo pop in Villa

Mamma gatta è stata investita ed ora si cercano i 4 gattini per aiutarli.

