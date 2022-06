x x

SARONNO – E’ arrivato il momento di conoscere i gusti preferiti dei saronnesi dell’estate 2022: quest’anno ilSaronno con la collaborazione di Ascom e del distretto del commercio Duc ha proposto la prima edizione del Gelato contest che ha visto la partecipazione delle gelaterie saronnesi più iconiche.

Per un mese, con la possibilità di godersi 400 gelati gratis, i saronnesi hanno potuto assaggiare e conoscere i diversi gusti prodotti in città e li hanno votati. Da oggi, con una sorta di countdown quotidiano, vi sveleremo le gelaterie che sono emerse e per quali gusti in modo che nei prossimi mesi possiate assaporare e commentare le scelte dei lettori de ilSaronno.

Oggi partiamo con le Tre Cime dell’Olimpo di via Tommaso Grossi 1 che ha conquistato il primo posto per i gusti fragola e crema. “Partecipare al concorso – spiega Nicholas che ha seguito il progetto – è stato sicuramente positivo hanno dato il loro contributo sia nuovi clienti sia saronnesi che ormai sono abituali frequentatori del nostro punto vendita. Insomma una nuova occasione per far gustare e apprezzare i nostri prodotti”.

Le Tre cime dellìOlimpo è un bar pasticceria gelateria storica di Saronno a conduzione familiare. “Abbiamo una produzione propria in loco, giornaliera e sempre fornita con stampo partenopeo. Dolce, salato e soprattutto gelati ad ampia scelta tutto prodotto con materie prime selezionate e di alta qualità“

Negli ultimi giorni il presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli con quello uscente del Duc, Distretto urbano del commercio Luca Galanti con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici hanno consegnato alla gelateria la vetrofania e la locandina che informerà i clienti dei titoli vinti per l’estate 2022.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn