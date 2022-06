x x

SARONNO – Grande successo per il concerto che Avis Saronno, l’associazione dei donatori di sangue, ha voluto “regalare” ai saronnesi per i propri settant’anni di fondazione: nei giardini di Villa Gianetti in via Roma si è tenuto questa sera, giovedì, il concerto della The mama bluegrass band. Piene le 200 seggioline che nel pomeriggio sono state posizionate davanti alla storica dimora, che ha fatto da “palcoscenico” per questo evento, tanti altri hanno assistito all’evento dai giardini della villa.

“La musica – dicono da Avis Saronno – è un modo di fare festa, ringraziando i donatori attivi come coloro che lo sono stati... e in questi primi 70 anni di Avis a Saronno sono stati tantissimi, ben più di 5000! Oltre ai donatori ringrazieremo l’intera città che è da sempre attenta al dono, alla donazione e alla solidarietà e proprio per questo abbiamo scelto la data di uno dei giovedì estivi”.

In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, che ricorre il 14 giugno, dopo la tradizionale sagra delle ciliegie con 300 chili di frutta distribuita, dopo i sacchetti del pane personalizzati dati ai panificatori saronnesi, è stato dunque tempo della bella musica.

(foto: alcuni momenti dell’evento)

30062022