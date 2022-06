x x

MILANO – “Una saccatura atlantica in lento avvicinamento verso l’arco alpino favorisce per il pomeriggio di oggi 30 giugno, flussi sud-

occidentali blandamente instabili, con precipitazioni – rovesci o temporali al più sparsi e irregolari – sui rilievi settentrionali con

possibili fenomeni localmente più intensi su zone nord-occidentali e su zone prealpine. Non è escluso il parziale interessamento

delle zone di alta pianura”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Dalle prime ore di domani 1 luglio, transito sulle zone Nord-occidentali del fronte freddo associato alla saccatura nord atlantica con possibilità di rovesci o temporali localmente forti sulle zone alpine e prealpine nord-occidentali. Fenomeni in estensione verso est durante la mattinata e primo pomeriggio, con possibile interessamento anche delle zone di alta pianura. Fenomeni in attenuazione ed estinzione nel tardo pomeriggio e sera a partire da zone occidentali. Si evidenzia che le precipitazioni dalle prime ore risulteranno prevalentemente a carattere convettivo, anche localmente forte, con alta disomogeneità nei quantitativi e nel posizionamento dei fenomeni più intensi. Maggiori precipitazioni sono attese nelle zone in cui i fenomeni convettivi potrebbero persistere maggiormente, ossia fasce alpina e prealpina centro-occidentale, con locali picchi di precipitazione anche maggiori di 60mm in 12h. Si evidenza che il peggiore scenario (con locali picchi di precipitazione superiori a 60 mm in 12h) è quello attualmente meno probabile. Ventilazione in locale rinforzo, specie nella prima parte della giornata.

