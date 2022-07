Ospedale di Saronno, Monti: “Cinque milioni di euro in tecnologia (a partire dall’oncologia). Interventi anche per il personale”

x x

SARONNO – Un momento d’incontro a Saronno, con il direttore generale Eugenio Porfido e la Saronno Point, è stata l’occasione per Emanuele Monti per confermare l’impegno di Regione Lombardia per il presidio di piazzale Borrella e anticipare importanti novità.

Monti conferma i 15 milioni di euro per la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico del padiglione marrone e annuncia lo stanziamento “i soldi già ci sono e i progetti anche” di “cinque milioni di euro in tecnologia di cui la metà, con l’investimento per l’acceleratore lineare, per l’oncologia. “L’oncologia è un asset strategico per l’ospedale di Saronno un’eccellenza in cui regione Lombardia continua ad investire credendo nel suo ruolo strategico”.

Ma non solo. Le buone notizie riguardano anche il personale: “A breve delibereremo, tra i primi presidi della regione, il Poas il piano organizzativo che premierà con strutture e primariati nuovi l’ospedale di Saronno”,.

Porfido lo rimarca: “E’ un’ospedale strategico, siamo lavorando con investimenti sulla sicurezza e sui reparti. Impegno anche per affrontare i problemi del personale. Le voci che parlano di chiusure sono smentite da questi investimenti”.

