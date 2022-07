x x

SARONNO – “Riconoscenti per il tempo, la passione, l’impegno, l’energia e la dedizione a favore del movimento e della causa padana in oltre vent’anni di militanza”. E’ il testo della targa che venerdì sera il segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi ha consegnato al militante più noto della città degli amaretti Elio Fagioli.

Un momento emozionate per Fagioli vero veterano del Carroccio, dal sempre impegnato sul fronte politico in città ma anche attivissimo e presentissimo negli eventi in giro per la Lombardia. Elio Fagioli uno dei volti più noti della Lega, basti ricordare quando è stato citato durante le votazioni per il presidente della Repubblica. Elio ha accolto il premio con la consueta ironia: “Non mi commuovo perchè sono abituato a questo genere di premi”.

Non è mancato un accenno all’impegno di organizzatore degli eventi conviviali della Lega di Saronno, a partire dalla prossima cena di Natale, in cui Elio Fagioli si impegna con passione da anni.

