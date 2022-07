x x

SARONNO – Tre i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma oggi, mercoledì 21 luglio, alle 19,30. Oltre all’approvazione dei verbali, c’è l’epilogo della commissione Rodari e una serie di variazioni di bilancio inerenti soprattutto al sociale.

Approvazione dei verbali di precedenti sedute consiliari

Commissione Consiliare d’inchiesta “Progetto nuova Scuola Rodari”: discussione su relazione e

conclusioni; presa d’atto; Ratifica della variazione al Bilancio 2022 – 2024 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale

e contestuale ulteriore variazione di Bilancio (3° provvedimento) – Assestamento generale e

contestuale verifica del permanere degli equilibri del Bilancio di Previsione 2022 – 2024.

