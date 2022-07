x x

SARONNO – Un minuto di silenzio ieri sera in consiglio comunale per ricordare Giuseppe Landonio l’81enne saronnese che si è spento negli ultimi giorni e che per oltre sessant’anni ha lavorato come volontario all’oratorio di via Legnani. La richiesta è arrivata dal consigliere comunale di Obiettivo Saronno Luca Davide subito accolta dal presidente Pierluigi Gilli.

Questa sera, venerdi 22 luglio alle 20,30 si terrà un rosario di suffragio in oratorio di via Legnani. Il funerale che sarà celebrato da don Federico Bareggi è in programma domani sabato 23 luglio alle 11 in Prepositurale.

Landoni si è spento in casa. Da mercoledì non dava sue notizie ed è stato trovato il corpo senza vita. Era notissimo a Saronno per aver gestito per oltre sessant’anni il bar dell’oratorio di via Legnani. Proprio per “il servizio svolto con spirito di dedizione, da ben sessantuno anni nell’oratorio di via Legnani con un esempio di semplicità e umiltà” gli era stata assegnata la Ciocchina nel 2015 dall’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli. Ricevendo pergamena, distintivo e statuina Landoni si era limitato ad un rapido commento “grazie… ma in realtà io faccio tutto per la gioventù”.

