SARONNO – Nove versi in rima baciata per tratteggiare la figura del 81enne Giuseppe Landonio il volontario che per oltre sessant’anni si è impegnato all’oratorio di via Legnani.

Autore del componimento, semplice ma sentito, Luca Brenna.

Ninna nanna del borbottante barista

Un po’ rude e burbero a prima vista

Con le mani grandi e la divisa blu

Che ha servito con cura tanta gioventù

A cui è rimasto nei bei ricordi dell’oratorio

Con il dialetto e il suo fare perentorio

Mentre addolciva tutti con gelati e dolcetti

E un paio dei suoi simpatici scherzetti.

Addio Landonio.

Luca Brenna è noto ormai da diversi anni in città per la sua produzione di ninna nanne. Iniziato con gli amici di sempre, ai tempi delle prime promozioni degli sms gratis sui telefonini, il rito delle ninna nanne del Prenna è ormai un modo “saronnese” per raccontare e condividere momenti della vita cittadina ma anche fatti nazionali.

