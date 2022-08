Ceriano Laghetto, scuola priorità per il Comune

x x

CERIANO LAGHETTO – “Come la scuola sia un’assoluta priorità per questa Amministrazione comunale lo dicono non le parole, ma i numeri e i fatti”: a sottolinearlo è il gruppo politico di maggioranza in paese, la Lista Dante.

Il Comune non solo ha predisposto un maxi progetto per la realizzazione di una nuova scuola, per un costo da 7 milioni, ed è iniziato l’iter di partecipazione ai bandi pubblici per vedere finanziato l’intervento; ma si sta costantemente procedendo anche con la manutenzioni delle scuole che già esistono, come le recenti opere di riverniciatura totale del plesso della scuola primaria. “Tutte le aule sono state ritinteggiate e riverniciate, mentre il lavoro presso la scuola secondaria era già stato ultimato durante le vacanze natalizie” ricordano alla civica. Il tutto con un investimento complessivo è di circa 60 mila euro. Interventi costantemente supervisionati dal sindaco Roberto Crippa e dal vice Dante Cattaneo (foto).

