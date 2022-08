x x

SARONNO – Torna la Stra Saronno, la manifestazione podistica aperta a tutti, organizzata da Fondazione Cls, che nasce con finalità di solidarietà verso le persone socialmente svantaggiate.

La data è fissata per il 25 settembre e prevede due possibili percorsi ad anello, con partenza e arrivo in piazza Libertà, uno di 5 km, definito Family Run e uno di 10 km, cronometrato e pensato per i più sportivi, che comprende anche un tratto nel verdeggiante Parco Lura.

Sul percorso ci saranno inoltre punti di ristoro, assistenza sanitaria da parte della Cri e servizi in omaggio per tutti i partecipanti, come il deposito borse, gli spogliatoi, le docce, l’assistenza percorso.

Al termine della corsa sarà poi consegnato un pacco gara contenente vari e utili gadget e chi partecipa alla 10 km avrà in regalo anche uno splendido “telo sport”. Per chi fa i 5 Km il telo sport è comunque disponibile aggiungendo un contributo di soli 4 euro.

Le iscrizioni sono aperte al seguente link https://www.strasaronno.it/iscrizione/, o chiamando il numero: 340.15.44.363.

(foto d’archivio)

09082022