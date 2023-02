SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della “famiglia della fondazione Cls” sulla scomparsa di Pasqualino Cau.

È stato uno dei fondatori della nostra onlus. Dell’ingegner Cau ricordiamo la sua tenacia e il suo pensiero visionario.

Ha portato la sua professionalità ed esperienza da dirigente per costruire una “fabbrica della solidarietà”. Una realtà organizzata ed efficiente che si muove con spirito innovativo come un’azienda strutturata. Ma la cosa più grande che è riuscito a costruire Pasqualino, è stata una grande famiglia.

La Fondazione CLS, grazie a lui, non è una realtà fatta solo di muri, ma di valori. Tutti noi gli dobbiamo qualcosa, per come ha saputo darci un’identità di gruppo, ma anche per aver valorizzato le nostre singole specificità.

Il suo ultimo ambizioso progetto è stato il distretto innovazione sociale e solidale, attualmente in costruzione presso il polo di via Volpi. Il nostro compito sarà quello di proseguire nella missione che ci ha affidato Pasqualino con lo stesso spirito e la stessa abnegazione.

QUI I FUNERALI

