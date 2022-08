x x

LIMBIATE – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in corso Europa a Limbiate: alle 19 si sono scontrate due autovetture e c’è stato qualche momento di apprensione per un giovanissimi che era a bordo di uno dei due mezzi. Il riferimento va ad un bimbo di 9 anni: per accertarsi che stesse bene Areu, che coordina i servizi sanitari d’emergenza in Lombardia, ha inviato sul posto una ambulanza della Croce viola, il bambino è stato visitato e non si è rilevato necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale limbiatese per gli accertamenti del caso, per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archvio)

13082022