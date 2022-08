x x

SARONNO – Sarà domenica 21 agosto il termine per presentare la domanda per ottenere il voucher per le spese relative al trasporto scolastico degli studenti con disabilità grave. Il comune si è altresì impegnato negli ultimi mesi in interventi atti all’abbattimento delle barriere architettoniche in diverse parti della città.

Le domande sono presentabili secondo il modello messo a disposizione dal Comune di Saronno e dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], oppure con la posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected].

Dichiara la municipalità che «La concessione del contributo avverrà tenendo conto anche dell’Isee famigliare, e va ricordato che il servizio consiste nel trasporto dello studente con disabilità nel tragitto casa-scuola-centro diurno e viceversa, per favorire la regolare frequenza scolastica, e più in generale il diritto allo studio. Il servizio sarà realizzato attraverso la concessione di un voucher, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle famiglie che ne faranno richiesta».

Per saperne di più: [email protected], oppure consultare il sito www.comune.saronno.va.it, nella sezione “avvisi”.

