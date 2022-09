x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sugli eventi sportivi con cui il Comune annuncia la scelta di rinviare di un anno la Criterium (competizione ciclistica che ha debuttato l’anno scorso a Saronno) prevista per domenica 18 settembre. La motivazione? “L’indizione per domenica 25 settembre anche delle elezioni politiche”

Ecco la nota dell’Amministrazione.

Un grande lavoro organizzativo è stato portato avanti nei mesi primaverili ed estivi per la messa a punto del ricco calendario di eventi sia sportivi sia dedicati all’ambiente del prossimo mese di settembre.

Sempre più coinvolgente sarà “Sport al Centro”, la manifestazione che domenica 11 settembre porterà in piazza e nelle vie centrali della città una trentina di associazioni sportive che, tra gare, esibizioni e prove gratuite, si presenteranno ai cittadini di tutte le età: una vetrina importante per farsi conoscere e far conoscere la propria disciplina, le regole e le modalità di svolgimento di corsi, campionati, attività. Per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni che parteciperanno è previsto anche un “Passaporto dello sportivo” da ritirare al punto informativo allestito in Villa Gianetti nella stessa giornata di sport.

Lo sport, o meglio la bicicletta, sarà anche la protagonista della settimana di settembre dedicata alla “Bike Week”: dall’11 al 18 settembre sono in calendario eventi dedicati alle due ruote, con mostre, laboratori per bambini, la biciclettata lungo il cammino montiano e la presenza di campioni italiani di ciclismo.



Ancora le due ruote saranno in pista il 25 settembre con la “51 GP Città di Saronno”, la gara ciclistica per Giovanissimi del Pedale saronnese, e nella stessa giornata ci sarà anche la nona edizione della StraSaronno, aperta a tutti i cittadini.

L’indizione per domenica 25 settembre anche delle elezioni politiche ha invece consigliato di rinviare al settembre 2023 la Criterium, la competizione ciclistica che lo scorso anno aveva portato a Saronno atleti in gara nelle varie categorie sul circuito cittadino. Un periodo, quindi, fitto di appuntamenti che, oltre a quelli citati, vedranno il susseguirsi del “Festival Terra Mater”, che è partito il primo di settembre e terminerà il 4 ottobre, la giornata “Idee in corso” dedicata alle associazioni in piazza del 2 ottobre, e sempre in ottobre, il progetto “Sguardi diversi – arte e scienza tra passato e futuro” dedicato all’arte interattiva dello scultore saronnese Ale Guzzetti (con mostra, conferenze, appuntamenti al cinema sul tema dell’intelligenza artificiale).

