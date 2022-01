x x

SARONNO – L’Amministrazione comunale non l’ha ancora comunicato ufficialmente ma la pagina ufficiale dell’Italian Fixed cup e una nota della Federazione ciclistica italiana non lasciano dubbi.

La Criterium di Saronno si terrà anche nel 2022. La competizione è l’ultima gara del calendario dell’Italian Fixed Cup. Un criterium nel ciclismo è “una corsa ciclistica su strada di lunghezza ridotta in cui viene ripetuto più volte lo stesso circuito. Nel dettaglio la competizione saronnese fa parte delle corso con bici a scatto fisso “specialità, adrenalinica e spettacolare – spiegano gli organizzatori – tanto per il pubblico quanto per gli atleti”.

“Sono nove le tappe calendarizzate per la stagione 2022 – si legge sulla pagina ufficiale della Federazione ciclistica italiana – La prima è quella del 18 aprile, a Monselice, in concomitanza con la gara Open femminile; l’ultima il 18 settembre a Saronno, in occasione della tradizionale gara Elite U23. Il titolo italiano sarà assegnato a metà stagione, il 25 giugno a Buonconvento (SI), in occasione della Nova Eroica. Eventi, lo ricordiamo, che soprattutto in Lombardia e Piemonte sono in grado di coinvolgere circa 100 atleti ognuno.

A Saronno, come del resto aveva annunciato il sindaco Augusto Airoldi, la Criterium tornerà a settembre, domenica 18. E’ questa, in attesa che l’Amministrazione renda noti i dettagli, la prima novità dopo le tante critiche e polemiche sollevate dalla prima edizione di sabato.

