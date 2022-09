x x

SARONNO – Procede lentamente lo spoglio dei risultati elettorali a Saronno. A Saronno si sono recati alle a votare 20.755 elettori pari al 71,16% degli avventi diritto un dato più alto nella media nazionale ma in calo rispetto alle ultime elezioni politiche.

Il trend è chiaro fin dalle prime sezioni: FdI è il partito più votato nella maggior parte dei seggi. Brilla Azione che in città cresce esponenzialmente (rispetto alel ultime comunali ad esempio) tanto da essere sul podio dei più votati dopo Pd e Fdi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

