SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito alle civiche benemerenze

“Obiettivo Saronno si congratula con i nuovi benemeriti cittadini e con le famiglie di coloro che purtroppo ci hanno lasciati. Ci teniamo anche a ringraziare Dorino Robbiati, per cui sono state raccolte 121 firme di cittadini che hanno ritenuto anch’egli meritevole del premio, nonostante l’amministrazione abbia deciso diversamente.

Per Obiettivo Saronno lui è giá un cittadino benemerito e ha tutta la nostra stima.

Tra l’altro i motivi di aggiudicazione della giunta lo confermano appieno: attivismo a favore dei piú deboli e presenza in cittá e nella vita saronnese. A tutte le nostre “ciocchine” passate e future e ai parenti delle “ciocchine alla memoria”, un grazie di cuore per aver dato e per continuare a dare lustro a Saronno.

