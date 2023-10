SARONNO – Dopo il rinvio di 24 ore che ha fatto crescere l’attesa e la curiosità oggi è arrivato il momento: alle 11 in Sala Giunta in Municipio il sindaco Augusto Airoldi annuncerà i nomi dei 5 saronnesi benemeriti ossia coloro che si sono distinti per meriti legati al proprio ambito di attività, dalla cultura allo sport fino alla società civile.

La ciocchina è la civica benemerenza cittadina che prevede la consegna, anche alla memoria, di statuina, distintivo e pergamena ai ai cittadini che abbiano conseguito particolari meriti in determinati campi: letterario, artistico, storico, culturale, archivistico, museale, didattico, educativo, sociale, economico, giuridico, tecnico, sportivo, sanitario, amministrativo, militare, religioso, politico, alla beneficenza, al volontariato, allo spettacolo, all’agricoltura, al turismo, alla cooperazione nazionale ed internazionale.

Le candidature sono state presentate alla Giunta Comunale da un numero minimo di 40 cittadini iscritti all’anagrafe ed aventi i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. Tutte le proposte devono essere accompagnate da una motivazione.

