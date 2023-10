SARONNO – Ciocchina 2023, due sportivi, due associazioni e un omaggio alla memoria: tutto quello che c’è da sapere sui benemeriti.

Serata da dimenticare per un 33enne saronnese che prima è stato protagonista di un movimentato episodio al quartiere Prealpi e quindi in pronto soccorso.

Saronno, prima litiga davanti al bar poi dà in escandescenza al pronto soccorso Fiamme nella notte al quartiere Prealpi dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’allarme è scattato intorno alle 23 quando alcuni passanti e residenti hanno notato un bagliore ed hanno dato l’allarme.

Ha attraversato un pezzo di Brianza, probabilmente sfiorato il Saronnese ed è stato infine bloccato nella bassa comasca: una trentina di chilometri per un giovane di 17 anni che dopo avere bevuto troppo si era messo al volante dell’auto della mamma, che non ne sapeva niente: partito da Monza, il veicolo è stato fermato per controlli all’altezza di Cermenate, dopo che con il mezzo – facendo tutto da solo e senza tamponare nessuno – il giovane aveva compiuto un piccolo incidente. Il fatto è accaduto in orario notturno, lo scorso fine settimana.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

13102023