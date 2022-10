x x

SARONNO – “Ahinoi una raccolta davvero abbondante”. E’ questo il primo commento a caldo dei volontari di Legambiente che ieri pomeriggio, domenica 16 ottobre, dalle 15 si sono dedicati alla raccolta di rifiuti nell’ambito dell’iniziativa Puliamo il mondo organizzata proprio dal circolo cittadino Ambiente Saronno.

Grande e piccoli volontari si sono impegnati con guanti e pettorine gialle raccogliendo rifiuti d’ogni tipo e riempiendo diversi sacchi. “Attendiamo che il Comune faccia la sua parte incrementando la frequenza di pulizia (ora fatta solo dopo segnalazioni fatte su app Puliamo di amsa) e che si decida a mettere telecamere e fare manutenzione”.

Una richiesta che nasce anche dalla considerazione della “location” del parcheggio: “Ogni giorno transitano da quel parcheggio centinaia di bambini, dovremmo garantirli un ambiente decente e non una discarica a cielo aperto”.

