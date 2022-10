x x

SARONNO – Stanco di attendere al pronto soccorso dell’ospedale, un disabile in sedia a rotelle ha raggiunto il centro per fare una passeggiata, indossando solo ed in parte un sottilissimo camice. E’ stato soccorso dalla polizia locale.

La chiesa della Regina Pacis non é riuscita ad ospitare tutti i saronnesi che oggi pomeriggio hanno voluto essere presenti per l’ultimo saluto a Giulio Piuri 91enne fondatore della Cls e di Casa di Marta.

Grave incidente oggi alle 12.40 al crossodromo di via Laghetto: per una caduta dalla moto è rimasto seriamente ferito un uomo di 49 anni. Sul posto, oltre alla pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, è accorsa l’auto-infermieristica, che ha quindi chiesto il supporto dell’elisoccorso, arrivato da Milano e planato nelel vicinanze.

“Non basterà di certo il comunicato stampa che ne annuncia l’avvio tra dieci giorni a far capire agli abitanti del distretto di Saronno cosa sarà mai questa “Casa della Comunità” in apertura a Saronno (via Fiume, 12)”. Inizia così la nota inviata da Attac Saronno per la Società della cura in merito all’apertura della prima Casa di comunità di Saronno.

La corte d’appello di Milano ha pronunciato la sua sentenza sul caso Gianetti Ruote a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado: l’azienda ha messo in atto una condotta antisindacale quando ha inviato le mail con i licenziamenti dopo il turno straordinario del sabato. C’è soddisfazione in casa Uilm anche se confermano che la vicenda è ancora aperta. Si aspetta infatti il deposito delle motivazioni per far valere poi l’impugnazione per illegittimità dei 152 licenziamenti.

