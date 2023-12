Città

SARONNO – Distrutte le porte di 20 cantine: rubato tutto dai detersivi alle biciclette.

Collocate da tempo, sono accese da qualche giorno le luminarie natalizie in centro a Saronno. Si tratta installazioni classiche, uguai per ogni via saronnese, e che rispetto all’anno scorso sono state ulteriormente arricchite con nuovi elementi, come i babbi natale luminosi.

Con l’inizio del mese di dicembre, si infittiscono gli appuntamenti per eventi e iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni locali per avvicinarsi insieme al Natale.

Si rinforza l’Fbc Saronno (Eccellenza) con il ds Ivan Zampaglione che ha definito l’arrivo in maglia biancoceleste di un nuovo attaccante, dopo la partenza di Citterio che ha fatto ritorno all’Oltrepò e l’infortunio di Artaria. La nuova punta della squadra di mister Tricarico è Federico Polloni, classe 2003 e alto 1.87 metri.

