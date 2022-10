x x

SARONNO – Possesso di materiale pedopornografico: pc e cellulare sono stati posti sotto sequestro e il proprietario, un 40enne cislaghese, è stato arrestato. E’ l’epilogo reso noto nelle ultime ore dalla polizia postare che ha eseguito l’arresto su input della Dda di Milano che ha seguito le indagini vista la competenza per questo tipo di reati.

Una cantina che avrebbe dovuto essere utilizzata come magazzino è stata trasformata in una sorta di appartamento e quindi data in affitto a due stranieri irregolari.

Sembrava una dimenticanza, che in tempi di caro bollette e crisi energetica ha subito fatto notizia, ed invece probabilmente siamo davanti all’ennesima bravata all’interno del Colombo Gianetti.

Due incidenti lungo e nei pressi della tangenziale est di Saronno: il bilancio totale è di tre persone contuse.

