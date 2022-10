x x

SARONNO – “Solitamente evito di rispondere alle provocazioni, questa volta però accetto di buon grado quella del vice presidente Claudio Sala e lo ringrazio per l’occasione che mi offre, anche se leggere il silenzio come “livore ideologico” mi sembra un tantino eccessivo, visto che raramente esprimo pubblicamente le mie opinioni”.

Inizia così la nota del vicesindaco Laura Succi in risposta alla nota con cui il consigliere comunale leghista Claudio Sala sottolinea la mancanza del plauso alla premier Giorgia Meloni come prima donna presidente del consiglio.

“L’elezione di una donna alla Presidenza del Consiglio è sicuramente un fatto straordinario, almeno in Italia. Aggiungerei purtroppo straordinario: dovrebbe rappresentare la normalità, ne siamo lontani se il telegiornale Rai ancora si sente in dovere di raccontare com’era vestita Giorgia Meloni al momento del giuramento; non ricordo si sia fatto altrettanto per Draghi o per chi l’ha preceduto.

Penso che l’onorevole Meloni sia una donna intelligente e capace, l’ha dimostrato delineando una linea politica ben definita, identificando un obiettivo preciso e il percorso per raggiungerlo, ottenendo infine il risultato atteso. Ho provato anche un’umanissima simpatia nel leggere l’emozione sul suo volto e nei suoi gesti composti in questi momenti così intensi, anche per il suo essere donna, come ho apprezzato il carattere deciso dimostrato nell’assumere il ruolo di leader.

Tutto questo però non mi porta a dimenticare le profondissime differenze che mi separano dal suo progetto politico, manifestato nel programma, nella scelta dei Ministri e perfino nella definizione dei Ministeri. Temo una regressione nell’ambito dell’autodeterminazione delle donne, in relazione alle scelte relative alla maternità ad esempio, come in merito al tema dell’identità di genere, argomento delicatissimo e non eludibile, penso al campo dell’istruzione, dove a volte il merito dipende da tutt’altro che non la volontà individuale, ma da quanto si investe sulla formazione e sulle risorse. E potrei continuare

Valutare positivamente una donna solo in quanto donna credo sia una forma nascosta di maschilismo, per questo mi riprometto di guardare con attenzione alle scelte di questo governo, considerando Giorgia Meloni semplicemente come Presidente del Consiglio e mi auguro che le sue azioni e quelle dei Ministri da lei scelti non rappresentino un passo indietro proprio nel campo della parità dei generi e della tutela delle differenze.

