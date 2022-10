x x

SARONNO – Il maltempo della domenica pomeriggio non ha fermato la Festa del Trasporto, la processione in centro con il crocifisso ligneo si è svolta regolarmente.

Grazie all’impegno dei dipendenti comunali è stato possibile il recupero dei banchi accatastati nel cortile dell’ex Pizzigoni.

Complice l’accensione delle luminarie in tutto il centro di Saronno non è passata inosservato il black out che domenica pomeriggio ha interessato la piazza davanti alla Prepositurale. Il cielo era ancora chiaro i lampioni erano accesi in tutte le arterie limitrofe da corso Italia a via Portici ma in piazza, come avvenuto in passato, i lampioni della piazza sono rimasti spenti. Alcuni cittadini presenti hanno contattato la polizia locale che ha proveduto a riattivare tutti i lampioni che hanno contribuito ad illuminare la piazza.

Saranno le temperature più primaverili che autunnali, saranno le luminarie accese per la festa del Trasporto ma l’altra sera la città di Saronno si è concessa una serata di movida. Fin quasi a mezzanotte corso Italia è stato animato di giovani e famiglie che si sono concesse una serata sotto le luminarie.

