SARONNO – Non aveva un atteggiamento minaccioso verso i passanti ma certo appariva decisamente agitato e certo non tranquillizzava i presenti il fatto che avesse con sè un’ascia. E’ quanto accaduto ieri, martedì 2 novembre in centro. Un episodio che ha causato non poca preoccupazione all’interno della zona a traffico limitato. Il giovane un ventenne con uno zainetto è stato visto prima in piazzetta Schuster e poi in via San Cristoforo.

Immediate le chiamate di commercianti e passanti alla centrale operativa della polizia locale che hanno inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno trovato il giovane seduto davanti ad un negozio in via San Cristoforo. Gli hanno chiesto di seguirli e l’hanno accompagnato al comando di piazza Repubblica per chiarire l’accaduto.

Oggi ultima la ricostruzione dell’accaduto anche con l’ausilio delle telecamere della videosorveglianza che permetterà di vagliare la posizione del ventenne.

