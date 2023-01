x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito al cantiere in arrivo in via Roma.

Il prossimo lunedì 16 gennaio i lavori di realizzazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale che collegherà la via Roma con la zona di Solaro Introini comporteranno l’occupazione di buona parte della carreggiata (anche per la sistemazione dei cordoli ora divelti fronte strada) e richiederanno quindi una modifica provvisoria della viabilità.

Sino a quando l’intervento sarà terminato, ovvero per circa un mese, via Roma sarà quindi a senso unico dall’incrocio con via Cattaneo fino alla rotonda di intersezione con via Piave. I veicoli potranno entrare normalmente in Saronno utilizzando via Roma, ma non potranno uscire: alla rotonda il traffico sarà deviato sulle vie Piave e/o Miola (seguendo il tragitto Miola/Parini/Cattaneo si ritorna sulla via Roma zona Solaro Introini).

Con la realizzazione di quest’opera, l’Amministrazione saronnese completerà il percorso ciclabile che inizia all’incrocio delle vie Roma e Manzoni per collegarsi infine alla pista ciclabile di Solaro Introini, portando avanti il progetto di potenziamento dei tratti viabilistici ciclopedonali.

Per tutta la durata dell’intervento, la fermata dei bus di STIE collocata nel tratto di via Roma tra via Cattaneo e via Piave/Miola è soppressa.

