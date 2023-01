x x

SARONNO – Via Emanuella torna a doppo senso ma solo per il cantiere di via Roma. La notizia arriva dal Municipio.

“L’avvio dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto di via Roma compreso tra la rotonda di via Piave e l’incrocio con via Cattaneo e la conseguente istituzione del provvisorio senso unico di marcia nello stesso tratto stradale hanno convinto l’Amministrazione saronnese a ripristinare, a partire da lunedì 16 gennaio, la viabilità tradizionale in via Emanuella, per evitare che i due sensi unici possano caricare le vie limitrofe (in particolare la via Piave) di un traffico eccessivo.

Nel frattempo, ai tecnici che si stanno occupando dell’elaborazione del Pgtu per la città è stato chiesto un focus preciso sulla via Emanuella, così da stabilire una soluzione che possa risolvere le problematiche espresse dai residenti e legate all’eccessiva velocità di percorrenza della via stessa, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti della strada”.

QUI LA NUOVA VIABILITA’ DEL COMPARTO

