MISINTO – Misinto festeggia Sant’Antonio con un momento di festa e socialità aperto a tutti, per poi accendere il tradizionale falò.

L’evento, organizzato dal Comune di Misinto con la collaborazione delle associazioni Sci club “I corvi”, Sapori di Cascina, il centro anziani di Misinto, il gruppo bandistico Misinteressa, si terrà nella giornata di domani, martedì 17 gennaio. Alle 17 si inizia con una merenda tutti insieme, offerta dal centro anziani di Misinto: grandi e piccoli sono invitati in via Marconi a condividere tè, cioccolata e panettone.

In piazza Cascina Nuova, alle 21, verranno offerti trippa e vin brulé con l’accompagnamento musicale del gruppo bandistico Misinteressa; qui verrà acceso il fuoco che caratterizza da sempre la giornata di festa.

