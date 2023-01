x x

SARONNO – Pensionata 83enne scippata sotto casa: le strappano orecchini e collana e finisce all’ospedale.

Incidente ieri mattina a Cislago in via Raffaello: il sinistro si è verificato alla intersezione con via XXIV maggio. Gravi i danni ai veicoli – una Audi A3 ed una utilitaria Opel Corsa – e considerevoli sono state le ripercussioni al traffico veicolare. Temporaneamente è stata chiusa via Raffaello, per circa due ore, al fine di consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

Leonardo Cazzaniga è stato assolto da una delle accuse di omicidio che gli venivano mosse: il caso, discusso ora in tribunale, è quello Giuseppa De Angeli, centenaria morta al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, dopo essere stata assistita da Cazzaniga, medico “veterano” del reparto.

Una coppia di saronnesi è stata protagonista ieri sera di “Cortesie per gli ospiti” lo show di Real time che vede sfidarsi due coppie che ospitano a turno a cena i tre giudici e gli avversarsi per mostrare la loro ospitalità e accoglienza.

Saronno, un successo il falò di Sant’Antonio che chiude con un bagno di folla la sagra.

