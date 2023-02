SARONNO – Si terranno sabato 4 febbraio alle 10:30 nella chiesa di San Giovanni Battista in Cascina Ferrara i funerali di Pasqualino Cau 88enne che si è spento martedì 31 gennaio all’ospedale.

Aveva 88 anni vissuti intensamente prima in Sardegna, sua terra d’origine, quindi a Genova e poi a Saronno. Padre di due figli si è impegnato molto nel creare un aiuto alle famiglie che si occupavano della cura di una persona disabile. A Saronno quarant’anni fa con un gruppo di saronnesi tra cui Enzo Volontè, aveva creato la Coperativa Lavoro e solidarietà un progetto ambizioso nato “per aiutare chi ha bisogno di scoprire le proprie potenzialità inespresse, attraverso la formazione all’autonomia, per dare dignità di lavoratore a chi è ordinariamente escluso dal mondo del lavoro, per offrire una proposta positiva di vita a chi soffre situazioni di difficoltà e di emarginazione. La Fondazione Cls ha la missione di promuovere l’inserimento attivo nel tessuto sociale di persone disabili dello spettro psichico (psicofisici, autistici; psichiatrici).

Grande il cordoglio della “sua” Cls: “E’ scomparso un uomo che, attraverso la sua tenacia e il suo pensiero visionario, ha costruito una realtà fatta non solo di mura, ma soprattutto di valori. Il suo ultimo ambizioso progetto è stato il Distretto Innovazione Sociale e Solidale, attualmente in costruzione nel polo di via Volpi a Saronno. Il nostro compito sarà quello di proseguire nella missione che ci ha affidato Pasqualino con lo stesso spirito e la stessa abnegazione”.

