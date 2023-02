SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Andrea Picozzi di Lista Airoldi Saronno Civica in merito al suo intervento in consiglio comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.

“Questo consiglio comunale è stato dipinto come il consiglio comunale delle Tasse. Penso che questa sia una distrazione e vorrei, invece, che questo fosse valutato come un bilancio di crescita ed espansione per Saronno. Questo budget è nato da un concorso di strategie, mezzi e idee di sviluppo molto articolato che si fonda sul programma di questa Amministrazione. Le spese correnti e gli investimenti hanno sinergie importanti tra loro e hanno sinergie con altre fonti di finanziamento che si sono già individuate e che matureranno nel corso dell’anno. Si aggrediranno, ancora di più, priorità come quelle delle scuole e degli impianti sportivi.

Stando al Bilancio e guardando alle spese correnti, si apprezza una crescita del 18%.

La quota portata dalle tasse è minima e può essere spiegata anche solo come compensazione delle spese energetiche e per l’adeguamento del contratto del personale.

Il resto è frutto di scelte politiche ragionate dove sottolineo i fili rossi della Sostenibilità e della Transizione Ecologica.

Nel merito delle prestazioni di servizi, si è scelto di potenziare i Servizi Sociali. Solo per fare degli esempi, aumentano gli interventi per le persone in stato d’emarginazione, per il centro diurno, per gli sportelli per gli assistenti familiari, per l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili, per il trasporto scolastico dei disabili e per quello sociale.

Se sommiamo alle prestazioni di servizio del comune i trasferimenti da altri enti, stiamo parlando di un aumento di quasi 2 M€ sul budget dei Servizi Sociali.

Proseguendo, si è scelto di dedicare il 20% in più di risorse alla manutenzione del verde pubblico.

Si è scelto di raddoppiare la spesa per la manutenzione degli stabili e delle strade.

Segnalo anche l’importante e strategico stanziamento a budget per avviare la revisione del PGT, per ridisegnare in chiave moderna la nostra città, correggendo le storture che hanno caratterizzato gli ultimi interventi, vedi supermercati e palazzoni.

Passando al piano degli investimenti, solo per il 2023 stiamo parlando di una cifra senza precedenti: più di 20M€.

Cito quelli che avranno maggiore impatto sulla vita dei cittadini: 8.5M€ per la nuova scuola Rodari, 750k€ per la rigenerazione dell’asilo Candia, 2.2M€ per gli impianti sportivi, 2M€ per la trasformazione digitale della città, la cosiddetta smart-city, 2.2M€ per la rigenerazione di piazze e parchi in modo da poter accogliere eventi nel rispetto delle norme di sicurezza, 400k€ per il primo intervento di recupero del cortile di Palazzo Visconti.

Voglio dare da ultimo testimonianza di come Sindaco e Assessori abbiano disegnato con grande passione questo bilancio, di come abbiamo giustificato e difeso scelte coraggiose.

È scontato che l’opposizione faccia il suo mestiere e segnali mancanze e diminuzioni. Ci saranno sicuramente delle buone idee, ma accanto a queste sarebbe giusto sentire cosa si taglierebbe per far tornare i conti.

Grazie”