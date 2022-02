x x

SARONNO – E’ arrivata oggi la nomina di Andrea Picozzi, consigliere comunale eletto nella fila di Saronno Civica Airoldi sindaco, come incaricato per le funzioni di studuio e cooperazione per la rigenerazione dell’area dismessa già Isotta Fraschini e delle aree confinanti a nord-ovest già ex Cemsa.

L’incarico era stato istituito la primavera scorsa dopo il cosidetto “affaire whatsapp” per permettere ai viola di Obiettivo Saronno di essere più coinvolti nella gestione dell’Amministrazione e in particolare nell’essenziale progetto di riqualificazione della cruciale area dismessa tra via Varese e via Milano che la proprietà vorrebbe rendere un bene comune.

(QUI 8 COSE DA SAPERE SUL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE)

Il consigliere incaricato, come previsto dalla nomina, avrà compiti “di studio, analisi e verifica con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza”. Dovrà occuparsi di massimizzare “l’efficacia e l’efficienza della comunicazione tra la proprietà dell’area e gli uffici comunali”

Una nomina che, arrivata dopo la revoca di quella di Cristiana Dho consigliere comunale di Obiettivo Saronno, sembra anche una risposta ai solleciti arrivati dalla proprietà ad un’interlocuzione più efficace con l’Amministrazione comunale in modo da non ostacolare un progetto che ha come deadline l’inizio dell’anno accademico 2023/2024.

Tra i temi di cui si dovrà occupare il consigliere incaricato: “una miglior conformazione e collocazione del parco urbano”, “l’individualizzazioni di funzioni pubbliche utili e compatibili”, “il parcheggio sotterraneo su viale Escrivà De Balaguer”, “l’approfonfimento degli aspetti connessi alla fattibilità desll’istituzione giuridica dei beni comuni” e non ultima “la valutazione delle iniziative che la proprietà intende operare, anche tramite gli usi temporanei, con la pregiudiziale salvaguardia della sicurezza ambientale e sanitaria tramite le appropriete misure di bonifica”.

