SARONNO – Alla vigilia della visita stamattina, lunedì 17 aprile, dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso all’ospedale di Saronno arriva la nota del Comitato per la salvaguardia e il rilancio dell’Ospedale di Saronno che fa il punto partendo dalla manifestazione domenica. “Sabato 15 per le vie della nostra città ha sfilato un corteo di numerosissimi cittadini, senza alcuna appartenenza politica, con la comune preoccupazione per le sorti del nostro ospedale. Al di là delle illusorie promesse, i fatti e i numeri documentano una profonda riduzione delle attività del presidio.

Da anni vengono annunciati ingenti investimenti ma nessun cantiere per opere di interesse sanitario è stato avviato. Opere promesse mai realizzate, nuove sale operatorie, ristrutturazione del padiglione delle medicine di là a venire…

L’Assessore al welfare di Regione Lombardia sarà a Saronno a consegnare 27 milioni di euro, di cui ben 22 già da tempo finanziati: intanto molti padiglioni sono inattivi e brillano per assenza di attività, i reparti ancora aperti hanno organici ridotti e sopravvivono grazie all’abnegazione degli operatori ancora presenti e all’integrazione fornita da cooperative esterne.

Il Comitato invita tutti, Sindaci del comprensorio, Associazioni, cittadini a non accontentarsi dell’indubbio successo della manifestazione, a non placare le proteste ma a renderle più incalzanti dando vita a una delegazione che trovi occasione per manifestare a Regione Lombardia il giusto sdegno per l’incapacità di dare efficace soluzione agli enormi problemi che affliggono da tempo il nostro Ospedale.

Le prevedibili rassicurazioni che verranno fornite, senza un’immediata azione correttiva non basteranno più.

