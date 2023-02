SARONNO – Sono finiti entrambi in codice verde all’ospedale di Saronno i due studenti che stamattina, giovedì 9 febbraio, sono stati vittime di due incidente stradali avvenuti sulle strade cittadine.

In entrambi i casi è intervenuta la polizia locale che, con la pattuglia in servizio, ha provveduto a fare viabilità e soprattutto ad effettuare i rilievi per risalire alla dinamica degli investimenti e quindi alle responsabilità.

Primo sinistro pochi minuti prima delle 8 in viale Prealpi. A finire a terra colpita da una vettura una 19enne. Passanti e residenti hanno chiamato il pronto intervento sanitario e sul posto è arrivata un’ambulanza del Sos Uboldo. In meno di mezz’ora la ragazza, che nel frattempo aveva allertato i genitori, è arrivata al pronto soccorso.

Stesso epilogo per il secondo scontro avvenuto in via Bossi poco dopo le 9,30. Questa volta ad essere colpito uno studente 18enne. A prestargli le primer cure l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che poi l’ha portato in piazzale Borrella per gli accertamenti del caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione