SARONNO – Con un’intervista della direttrice Sara Giudici, continua il viaggio de IlSaronno attraverso le novità che riguardano la Saronno Servizi 4.0. A guidarci il presidente della Saronno Servizi, Pietro Insinnamo, che affronterà tutti i vari aspetti di questa rivoluzione.

I servizi cimiteriali sono un nuovo elemento per Saronno Servizi 4.0, ma le novità stanno già entrando in campo.

“È un servizio che non può avere interruzione – chiarisce il presidente del consiglio di amministrazione – il 31 dicembre è cessato l’appalto del nuovo gestore, dal due di gennaio è partita la nostra gestione. Io ho chiesto di intervenire sui dettagli che avevano fatto lamentare qualcuno: assicurarsi della chiusura dei varchi di accesso all’ora corretta, ad esempio. Continuità come maggiore attenzione a quei dettagli per la sicurezza degli utenti e per la cura che viene percepita dall’utenza stessa.”

Le novità saranno sopratutto nel processo di gestione delle concessioni cimiteriali: “Ci sarà – spiega Insinnamo – uno snellimento della documentazione e digitalizzazione della gestione: l’obiettivo è abbandonare quanto più possibile la carta e rendere più smart l’accesso al servizio”:

