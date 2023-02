x x

SARONNO – Non è passato inosservato, oggi pomeriggio mercoledì 15 febbraio, il Frecciarossa che è passato dallo scalo saronnese. Sono in molti i viaggiatori presenti in stazione che, alle 15, si sono stupiti vedendo il convoglio qualcuno l’ha anche immorlato con foto e video come quello, qui condiviso, postato su Facebook dal Comitato viaggiatori Tpl Nodo di Saronno.

Quello transitato da Saronno è un ETR 700. Non è una novità per la stazione di piazza Cadorna nell’ottobre 2021 un frecciarossa era passato dallo scalo saronnese per alcuni test per il collegamento da Milano a Malpensa. Un’occasione per gli appassionati non si erano lasciati sfuggire dandosi così appuntamento sul quinto binario con telefonini e macchine fotografiche per immortalare l’evento.

Per il passaggio odierno invece ancora nulla è trapelato.

